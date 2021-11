Bulgaria, pullman si schianta nella notte: tragico bilancio di 45 morti

Tragico incidente nella notte in Bulgaria, dove nello schianto di un autobus, con targa della Macedonia del Nord, si registrano 45 morti. Lo schianto è avvenuto lungo “l’autostrada a 40 km a sud di Sofia” come ha dichiarato il commissario Nilolay Nikolov, capo del servizio di emergenza disastri, aggiungendo che “sette passeggeri sono stati messi in salvo”. Al momento non è stato possibile determinare la causa dell’incidente, ma sembra che il rogo che si sia innescato dopo che il pullman ha urtato il guard rail .

Nel veicolo, che proveniva da Istanbul e si dirigeva a Skopje, erano presenti 12 bambini. “È una tragedia”, ha detto il primo ministro macedone Zoran Zaev. Sono almeno 12 le persone con meno di 18 anni che sono morte nel rogo di un pullman, rivela la polizia bulgara.

Il capo della polizia, Stanimir Stanev, ha confermato all’emittente bTv che delle 52 persone a bordo almeno sette sono sopravvissute ma sono ricoverate con gravi ustioni. Il pullman ha la targa nordmacedone, ma la nazionalità delle vittime non è ancora chiara. Il capo della polizia bulgara Stanev ha dichiarato che, a parte i due autisti nordmacedoni, i passeggeri sarebbero albanesi.

Sul posto sono arrivati il primo ministro ad interim bulgaro, Stefan Yanev, e il ministro dell’Interno, Boyko Rashkov. Secondo i media locali, sono in viaggio verso il luogo dell’incidente anche i premier di Macedonia del Nord e Albania.



