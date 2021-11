Carabinieri: 42 neo militari al comando provinciale Catania

Già operativi, destinati alle stazioni dell'Arma in città e provincia

Catania, 23 NOV – Sono gia’ operativi i 42 carabinieri neopromossi che nei giorni scorsi sono stati destinati al comando provinciale di Catania. I militari dell’Arma, tre dei quali donne, sono stati assegnati alle stazioni presenti nel capoluogo etneo e nei comuni della provincia per “contribuire, unitamente ai colleghi gia’ in forza ai reparti, alle esigenze di sicurezza della popolazione e dei territori, assicurando sostegno e prossimita’ anche in questo particolare periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria”. “Si conferma da parte dell’Istituzione – si sottolinea dal comando provinciale di Catania – la massima attenzione alle stazioni carabinieri, imprescindibili e talvolta unici presidi dello Stato capillarmente distribuiti sul territorio, con l’assegnazione di giovani e motivati carabinieri, desiderosi di mettersi al servizio del cittadino dopo aver frequentato il 140/mo corso formativo, intitolato alla medaglia d’oro al valor militare carabiniere Alberto La Rocca, nelle scuole Allievi di Reggio Calabria, Taranto, Torino, Campobasso, Roma ed Iglesias”.



