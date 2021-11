Catania, sui tetti per evitare la cattura: arrestato

CATANIA – Appena arrivato ai domiciliari era sparito; quando poi lo hanno ritrovato ha cercato di fuggire dal tetto: i Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Catania, hanno arrestato un catanese 28enne.

L’uomo si era reso irreperibile dopo la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, a cui era sottoposto per il reato di rapina, con quella più afflittiva in carcere. Ma il Gip aveva da poco emesso un nuovo ordine di custodia cautelare in carcere, determinato dalla condotta dell’uomo che aveva abbandonato la propria abitazione, rendendosi irreperibile ai previsti controlli per l’osservanza delle relative prescrizioni.

I Lupi hanno pertanto svolto un’accurata attività info investigativa, a seguito della quale sono riusciti a localizzare l’abitazione nella quale l’uomo aveva trovato rifugio, una struttura non censita in via Anastasio, ma, soprattutto, hanno appreso la sua proclività alla fuga attraverso i tetti delle abitazioni circostanti.

E’ per questo che i militari hanno dapprima proceduto alla cinturazione dell’obiettivo e, al loro ingresso all’interno dell’abitazione, lo hanno suo malgrado accolto mentre stava effettivamente inerpicandosi sul terrazzo per garantirsi la fuga.

L’uomo è stato tradotto presso il carcere di Enna.



