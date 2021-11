“Diamo voce al futuro”, a Torino via alla campagna contro i tumori

I tumori ematologici, tra cui leucemie, linfomi e mielomi, rappresentano quasi l’8% di tutti i tumori maligni e, solo nel 2020, sono stati stimati circa 29.000 nuovi casi nel nostro Paese. Per sensibilizzare l’opinione pubblica italiana su queste patologie e sui progressi della ricerca scientifica, ha preso il via la campagna di Janssen Oncology, patrocinata da AIL – Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma dal titolo “Diamo voce al futuro”. Il lancio della campagna in Piemonte rappresenterà un’occasione per il confronto tra i principali attori attivi in ambito ematologico per fare il punto sui risultati della ricerca in quest’area terapeutica, sottolineare l’importanza di non trascurare le cure e per approfondire le politiche per la lotta ai tumori.



