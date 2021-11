Il siciliano Salvatore Puglisi campione d’Italia Fisdir

Salvatore Puglisi, 23 anni, di Lipari (Messina) è il nuovo campione italiano Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) per la categoria 90 chilogrammi. Il giovane isolano dallo scorso anno è in prestito al judo sport 21 di Palermo. La competizione si è svolta a Ostia in concomitanza con la finale del campionato nazionale Junior fijlkam. Alternate le gare femminili con le gare Fisdir. Il neo campione d’Italia, fa judo da quando era piccolo. Andava alle scuole medie ed era vittima di bullismo perché è un ragazzo autistico. Ha vinto per due volte i campionati regionali, ha fatto una gara internazionale a Riccione dove c’erano ben 20 nazioni ed è arrivato primo vincendo cinque incontri. A Ostia invece ha fatto due combattimenti. Gli atleti erano 68 in rappresentanza di nove società provenienti da tutta Italia. Salvatore Puglisi quando è a Lipari aiuta in palestra il maestro Gaetano Bisazza a seguire i bambini. E dice il coach “è molto bravo e lo sto preparando come allenatore”.



