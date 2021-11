Italia Femminile a Palermo, Bertolini: “Felici di tornare al sud”

"Sarà una settimana intensa in cui mancheranno giocatrici di livello, ma purtroppo non siamo certo avulsi dal contesto in cui viviamo"

COVERCIANO – “Organizzazione, compattezza di squadra e disponibilità al sacrificio di tutte le giocatrici: così si possono ottenere grandi risultati”. Milena Bertolini indica la strada alle sue calciatrici in vista del doppio impegno contro Svizzera e Romania, nelle ultime due sfide dell’anno (in programma venerdì 26 e martedì 30 novembre) che potrebbero rappresentare uno spartiacque nel percorso della Nazionale femminile verso i prossimi Mondiali, visto che – come ha sottolineato la stessa Ct nella conferenza stampa di inizio raduno a Coverciano – “insieme ad elvetiche e rumene, siamo le tre squadre in lotta per i primi due posti nel girone”.

Una missione non semplice, resa ancora più complicata dalle defezioni azzurre: oltre a Valentina Cernoia, infortunatasi nel match di Women’s Champions League, Bertolini deve fare a meno anche di Elisa Bartoli e Arianna Caruso, risultate positive al tampone di ieri sera. “Sarà una settimana intensa – ha proseguito la Ct – in cui mancheranno giocatrici di livello, ma purtroppo non siamo certo avulsi dal contesto in cui viviamo”. Al posto delle tre indisponibili, l’allenatrice delle Azzurre ha chiamato le interiste Maria Teresa Pandini e Flaminia Simonetti, oltre a Norma Cinotti dell’Empoli.

Venerdì, a dare una mano alle ragazze di Bertolini contro la Svizzera (calcio d’inizio ore 17,30, diretta tv su Rai2) ci sarà la spinta del pubblico di Palermo: “Sono contenta di tornare al sud: qui ci sono tantissime potenzialità per il calcio femminile e tante bambine e ragazze, per motivi culturali o impiantistici, non hanno proseguito nel loro percorso calcistico. La Nazionale deve avere anche questa funzione di promozione per tutto il movimento al sud”.

Infine un appunto sull’impresa europea della Juventus nell’ultimo impegno in casa del Wolfsburg: “Innanzitutto ho fatto i complimenti alle ragazze bianconere. È stata una partita storica per tutto il calcio femminile italiano: finalmente le nostre squadre iniziano a competere alla pari con le superpotenze europee”.

L’elenco delle convocate

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Norma Cinotti (Empoli), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Maria Teresa Pandini (Inter), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma).



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI