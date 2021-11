Ladro d’auto torna sul luogo del delitto: arrestato

CATANIA – Ruba un’auto, ma dopo un po’ torna nel parcheggio in cui si è svolto il furto: per questo i Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta sono riusciti ad arrestare un 24enne di Misterbianco, ritenuto responsabile di furto aggravato.

Il furto in video

Il tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri presso il parcheggio di un noto centro commerciale puntese, quando il servizio di vigilanza ha avvertito telefonicamente i militari della locale Stazione del furto di una Jeep Renegade.

I militari sono intervenuti immediatamente concentrandosi sulla disamina dei filmati del sistema di videosorveglianza, riuscendo, a individuare il ladro di autovetture. Dopo essere giunto a bordo di una Ford Fiesta portando uno zainetto sulla spalla con all’interno i “ferri del mestiere”, l’uomo ha adocchiato la sua preda di colore blu. Dopo aver disattivato il sistema d’allarme e aver aperto il cofano per agire sulla centralina, il ladro si è allontanato con nonchalance sulla “sua” nuova autovettura.

La trappola

Gli immediati accertamenti dei militari hanno però fatto scattare la trappola per il 24enne che, dopo quasi due ore, è ritornato in quel parcheggio a bordo di uno scooter guidato da un amico.

Il giovane, riconosciuto per le sue fattezze e per il fatto di indossare gli stessi indumenti utilizzati durante il furto, è stato acciuffato dai militari che lo aspettavano nei pressi della Fiesta, sicuri che sarebbe ritornato per riprendere l’autovettura con la quale era prima arrivato. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.



