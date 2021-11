Manuela Santanocita non è come sembra

Di essere leggero è leggero. Nel formato, nei colori e anche nel contenuto. (E, perché no, nel prezzo). Un po’ come la sua autrice, Manuela Santanocita, volto televisivo e voce radio da sempre accanto all’inseparabile Ruggero Sardo. “Non è come sembra”, 109 pagine veloci veloci per Algra Editore. Il tutto ovviamente in chiave Etna, perché Manuela vive a Zafferana non lontana dalla casa editrice che ha pubblicato la sua primissima opera.

Si tratta di una guida turistica immaginaria per chi non può viaggiare. No, non è uno scherzo (non si può scherzare su queste cose quando si è ancora nel bel mezzo di una pandemia). Perché, come ricorda Albert Einstein in apertura del libro, “C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà”. Insomma, chi vuole può. Magari con l’aiuto del web e un pizzico di fantasia.

“In questo libro si ride tanto ma non pensate ci sia qualcosa d’inventato: questi sono posti veri verissimi”, avverte Lucio Luca nella prefazione. “Potete cercarli su Google, li troverete tutti. Scoprirete, così, che l’autrice è una donna piena di fantasia ma che, in questo caso, ha semplicemente attinto dalla realtà”.

Una sola avvertenza, però: guai ad aver paura dei doppi sensi. Santanocita ne usa parecchi e ci gioca pure. Tutta roba che non t’aspetti, ma è tutta lì: nero su bianco. “Dirigetevi a Durazzo che fa rima con…sollazzo!” Oppure, oppure. “Dopo l’esplorazione del Cuzco, imparate a conoscere sukun”. Per chi ha tempo e soprattutto voglia c’è un’ultima tappa: “Figa, un piccolissimo paese della Slovacchia meridionale”. Insomma, Manuela, ti pensavamo un po’ meno animale da caserma. Invece, no. Però, anche così, non sei affatto male. Un po’ come il pompelmo della Sardegna (una battuta, solo una battuta!).



