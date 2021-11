Messina, maxi serra di cannabis: 47enne arrestato

La coltivazione scoperta dalla polizia in casa di un uomo

Una vera e propria coltivazione di cannabis ben organizzata all’interno di un immobile. È quanto scoperto dai poliziotti delle Volanti in località Curcuraci, nel Messinese, in seguito a una perquisizione domiciliare a carico di un quarantasettenne. La polizia ha sequestrato 46 piante di cannabis ha arrestato l’uomo per coltivazione e spaccio di sostanza stupefacente e furto di energia elettrica.

La coltivazione

Dentro l’immobile i poliziotti hanno trovato le piante di cannabis, poste sotto plafoniere e arieggiate da sistemi di ventilazione e lampade con riflettenti, ventole d’aspirazione, ventilatori, deumidificatori, fertilizzanti, timer digitali e manuali, termostati. Personale dell’Enel ha appurato inoltre che i contatori della luce utilizzati erano allacciati alla linea elettrica abusivamente.

