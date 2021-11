Miccichè e le Comunali: “Basta farneticazioni e fughe in avanti”

PALERMO – “Basta farneticazioni. Ogni ora che passa, leggo uscite deliranti di vari ipotetici candidati a sindaco di Palermo. Si favoleggia di inesistenti contraccambi per la presidenza della Regione. Non si capisce quale sia il motivo di volere danneggiare a tutti i costi la coalizione di centrodestra con inutili fughe in avanti. Sarebbe opportuno fare tutti un passo indietro e tornare alla politica vera”. Lo dice il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè.

