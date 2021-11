Palermo, gli studenti del Meli in protesta contro la preside

PALERMO – Protestano gli studenti del liceo Classico Meli di Palermo. La protesta è contro la dirigente scolastica Cinzia Citarrella e le decisioni prese nell’ultimo periodo come l’aver negato la convocazione mensile dell’Assemblea degli studenti, che si sarebbe dovuta svolgere oggi ma che è stata rinviata al prossimo 29 novembre.

Gli studenti protestano anche per i Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). Gli studenti sono in attesa dei dispositivi e i mezzi per svolgerlo ma questo non è successo.