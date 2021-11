Sicilia, concorso alla protezione civile: 28 posti disponibili

Ancora pochi giorni per partecipare al concorso della protezione civiIe Sicilia: si cercano 28 persone. Il termine per presentare le domande è il 3 dicembre, il prossimo venerdì. Il bando è stato pubblicato sul sito della Regione: si tratta di assunzioni a tempo determinato e pieno, con contratto semestrale da dipendente regionale nella categoria più alta dei funzionari, la D.

Come partecipare

Nel dettaglio, si cercano 8 ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in idraulica. Altri 8 ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in geotecnica. E poi ancora 8 geologi e 4 laureati in giurisprudenza. Le domande devono essere inoltrate telematicamente, attraverso la procedura che richiede l’inserimento dello Spid. Il concorso sarà per titoli e prova scritta. Le sedi di lavoro sono quelle di Palermo e San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, ma è possibile anche che qualcuno dei 28 vincitori del concorso venga dirottato a Messina. Nel bando viene precisato che ci si deve registrare al link https://candidaturespid.software-ales.it. da cui sarà possibile accedere a tutt le indicazioni per inserire i propri dati e partecipare così alla prova selettiva.

