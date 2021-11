Sport e Università: seminario sul “Credito Sportivo”

Il seminario è organizzato dal Dott. Stassi, Coordinatore del Master in "New Media, Finanza e Innovazione" e il Prof. Provenzano

PALERMO – Si è svolto ieri presso l’aula magna del Dipartimento SEAS dell’Università degli Studi di Palermo il seminario dal titolo: “Credito sportivo, Digital Business e nuove opportunità di sviluppo economico”. L’obiettivo del seminario è stato quello di offrire una panoramica sulle progettualità di sviluppo, la strumentazione finanziaria e le innovazioni tecnologiche presenti oggi nelle attività sportive professionistiche e non.

Il seminario, organizzato dal Dott. Francesco Stassi, Coordinatore del Master in “New Media, Finanza e Innovazione per lo Sport” e il Prof. Vincenzo Provenzano, componente comitato scientifico del Master, in collaborazione con le associazioni studentesche Intesa, Vivere Udu e Rum, è stato seguito da circa 200 studenti che hanno interagito con i relatori, ponendo loro domande, problemi e questioni relative al tema sportivo.

Presenti al seminario, oltre al padrone di casa il direttore del DSEAS, Angelo Mineo, il vicepresidente della Regione Siciliana e assessore al Bilancio, Gaetano Armao, il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e del Comitato di Gestione Fondi Speciali, Andrà Abodi, il presidente del Coni Sicilia, Sergio D’Antoni e Presidente BIP (Business Integration Partners), Nino Lo Bianco e il presidente dell’Irfis, Giacomo Gargano. Tematica centrale il credito sportivo, lo sviluppo dello stesso all’interno delle società professionistiche e non, sviluppo del digitale sinergia tra Irfis, Coni, Regione ed Istituto Credito sportivo.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI