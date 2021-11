Suicidio assistito, primo sì in Italia per un tetraplegico

Il via libera per un uomo paralizzato da 11 anni per un incidente stradale

Il comitato etico dell’Asl delle Marche (Asur) ha attestato che un tetraplegico immobilizzato a letto possiede i requisiti per l’accesso legale al suicidio assistito. Il via libera dopo due diffide legali all’Asur e l’aiuto offerto dall’associazione

Luca Coscioni. Primo malato in Italia a ottenere il via libera dopo la sentenza ‘Cappato-Dj Fabo’ della Corte Costituzionale, l’uomo, paralizzato dalle spalle ai piedi da 11 anni per un incidente stradale in auto, dice ora di sentirsi ‘più leggero, svuotato di tutta la tensione accumulata in questi anni: sono stanco e voglio essere libero di scegliere il mio fine di vita’.



