Covid, Sileri: “Super Green pass anche in zona bianca”

ROMA – “Il super Green Pass già in zona bianca. Tutto rimane aperto ma è chiaro che è precluso a chi non è vaccinato”. Lo ha detto il sottosegretario della Salute Pierpaolo Sileri a Imeline su SkyTg24. Il super green pass “rappresenta poi un valore aggiunto per la zona arancione perché evita le chiusure”. “L’unica differenza che ci sarà tra zona bianca e gialla-arancione è l’utilizzo della mascherina all’aperto”, ha aggiunto.

“Vaccinare i bambini”

“Bisogna vaccinare i bambini – ha aggiunto Sileri – perché se si ammalano c’è un rischio che abbiano complicanze anche gravi. E bisogna parlare del Long Covid, perché forse il 40enne non va in terapia intensiva ma così come nei bambini dopo ci possono essere dei disturbi che durano a lungo, perché il virus attacca più organi”. Il vaccino per i bambini, ha aggiunto, “sarà disponibile dai primi di dicembre”.

“Sul vaccino ai bambini è verosimile che la decisione venga anticipata di uno o 2 giorni rispetto a quello che s’era detto, cioè il 29 novembre, insomma è imminente, direi che ai primi di dicembre sarà disponibile il vaccino per la fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni. E per loro non è previsto Green Pass o obbligo”.

“Vaccino non sarà obbligatorio”

“Non credo che arriveremo all’obbligo vaccinale generalizzato perché al momento non ce n’è bisogno – ha detto Sileri – La dose booster, che arriverà a riguardare tutte le fasce d’età, è una possibilità che viene offerta alla popolazione, per le categorie che hanno già l’obbligo anche la terza dose dovrebbe essere obbligatoria”.



