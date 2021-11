Di Dio: “Black Friday atteso da commercianti e consumatori”

Il commento della presidente di Confcommercio Palermo in vista della giornata di sconti per tutti

PALERMO – Venerdì 26 scatterà il balck Friday. Una giornata di acquisti a prezzi scontati per tutti.

“Il Black Friday sarà un’ottima occasione per rinsaldare il rapporto di crescente fiducia tra i cittadini e i negozi di prossimità, quelli sotto casa, che rappresentano una parte fondamentale del tessuto urbano e che sono riusciti a resistere alla crisi innovandosi e offrendo servizi accessori sempre più qualitativi“. A dichiararlo è Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo.

“È ormai uno dei giorni più attesi dell’anno, sia per i consumatori che per i commercianti i quali, pur sacrificando in piena stagione importanti margini di guadagno, possono contare su una iniezione di liquidità e di fatturato”.

Secondo le prime stime, in linea con la ripresa dei consumi registrata negli ultimi mesi, è previsto un volume d’affari superiore del 50% rispetto all’anno scorso e in linea con quello del 2019.

“I negozi di vicinato – ha continuato la Di Dio – mettono al centro della propria attività il rapporto umano e di fiducia con i loro clienti: sono in grado di offrire prezzi convenienti, servizi, assistenza e trasparenza dal lunedì alla domenica di tutti i mesi dell’anno e non solo per un giorno. Proprio per questo i negozi di vicinato sono stati riscoperti come essenziali punti di riferimento per gli acquisti. La ‘vicinanza’ è sempre più un valore aggiunto, tanto più dopo una crisi epocale che ha modificato le nostre abitudini e che ha richiesto anche ai commercianti un necessario aggiornamento della propria attività, venendo incontro alle nuove richieste del mercato. Sostenere i negozi ‘sotto casa’, oltretutto, resta la più intelligente forma di acquisto perché le nostre attività commerciali contribuiscono a tenere vive le città e danno lavoro a tante persone: sono le luci della città e la rendono ogni giorno più bella, accogliente e sicura”.



