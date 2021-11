Escursionisti bloccati sull’Etna, le immagini dei soccorsi

CATANIA – Le operazioni di soccorso agli escursionisti nella zona dell’Osservatorio di Pizzi Deneri. I tecnici del SASS insieme ai militari del SAGF, raggiunta quota 2500 con i mezzi fuoristrada, hanno proseguito a piedi fino ad individuare gli escursionisti, che nel frattempo si erano rifugiati all’interno dei locali dell’Osservatorio con una squadra dei Vigili del Fuoco, che aveva già raggiunto i giovani essendo in quelle ore in esercitazione in una zona vicina.