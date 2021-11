Italia Femminile: prosegue il lavoro in vista di Svizzera e Romania

Prosegue a Coverciano il ritiro delle Azzurre in vista della doppia sfida – contro Svizzera e Romania – di qualificazione ai prossimi Mondiali femminili. Venerdì (calcio d’inizio ore 17,30, diretta tv su Rai2) la prima delle due gare a Palermo contro le elvetiche; anche la seconda partita di questa finestra internazionale – che si disputerà martedì prossimo, 30 novembre, allo stadio ‘Anghel Iordanescu’ di Voluntari, alle ore 17,30 italiane – andrà in onda su Rai2.

Altre due calciatrici azzurre dovranno lasciare il ritiro vista la loro positività al tampone: Giada Greggi e Martina Rosucci faranno rientro al proprio club di appartenenza.

Accesso allo stadio di Palermo. L’ingresso per assistere alla gara Italia-Svizzera è gratuito previa presentazione di un titolo di accesso, che sarà possibile scaricare collegandosi ai siti www.figc.it o www.vivaticket.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto dei regolamenti vigenti sia in materia di biglietteria sia in materia di misure di contenimento della pandemia. Ciascun utente potrà fare richiesta fino ad un massimo di 4 biglietti; i diversamente abili potranno fare richiesta di accredito collegandosi al sito www.vivaticket.it.

Come previsto dal decreto legge n. 105 dal 23 luglio 2021, l’accesso agli eventi sportivi è consentito, per i maggiori di 12 anni, solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

LE CONVOCATE

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Norma Cinotti (Empoli), Manuela Giugliano (Roma), Maria Teresa Pandini (Inter), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

Gruppo 2, classifica

Svizzera (4 partite disputate) e Italia (4) 12 punti, Romania (3) 6, Moldavia (2), Lituania (3) e Croazia (4) 0



