Italia Viva: “Sicilia Futura voleva dare in subappalto il nostro partito”

PALERMO – Italia Viva: tensione dopo le parole dei big di Sicilia Futura. “Tamajo e D’Agostino volevano dare in subappalto il nostro partito. Noi facciamo intese politiche sulla base di idee e programmi non perdiamo la dignità per una misera poltrona. Siamo abituati così, siamo diversi. La candidatura di Davide finalmente fa chiarezza anche rispetto a tutte le chiacchiere che si sono fatte in queste settimane”. Così, in una nota, Giancarlo Garozzo, responsabile Legalità di Italia Viva Sicilia e già sindaco di Siracusa.



