Mazara: esonerato il tecnico Leonardo Marino

MAZARA – Leonardo Marino non è più l’allenatore del Mazara. A renderlo noto è stato lo stesso club attraverso una nota nella quale ha specificato che la società “ringrazia il signor Marino per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune personali e professionali”. Nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore. I vertici societari stanno valutando su chi puntare per il prosieguo della stagione, alla ricerca della figura più adatta.



