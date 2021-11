Sequestrato un quintale di pesce sottomisura nel Palermitano

PALERMO – I militari della guardia costiera di Porticello hanno trovato un quintale di pesce, tra tonni e spada, sotto misura. Il blitz al porticciolo del territorio di Santa Flavia ha consentito di sequestrare un quintale di pescato in cattivo stato di conservazione come accertato dai veterinari dell’Asp di Bagheria. Numerosi gli esemplari di pesce spada e tonno rosso più piccoli dei 140 centimetri previsti dalla legge per la cattura e la commercializzazione. Misure che sono a tutela del ripopolamento della specie. Appena hanno visto i militari i pescatori sono fuggiti lasciando il pesce sulla banchina. Attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza del porto si sta cercando di individuare i responsabili.



