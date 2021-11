Torrenova ospita Ruvo di Puglia, Bartocci: “Daremo il massimo”

"Dobbiamo recuperare in fretta le energie fisiche e mentali per lottare contro una delle favorite alla vittoria finale"

MESSINA – Non c’è tempo di riposare per la Fidelia Torrenova, che oggi ospita al Pala LuxorBuilding la Tecnoswitch Ruvo di Puglia nel recupero della 7° Giornata del Girone D del campionato di Serie B. Si affronteranno due squadre che occupano le posizioni nobili della classifica ed attraversano un doppio momento positivo. Torrenova è reduce da 5 vittorie di fila, Ruvo di Puglia invece ha infilato 2 successi nelle ultime 2 uscite.

PALLA A DUE – Gli arbitri del match saranno Igor Giustarini di Grosseto e Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme.

PRECEDENTI – Non ci sono precedenti tra le due squadre: Ruvo ha già affrontato però una siciliana, Agrigento, battendola 81-77. Per Torrenova, invece, il bilancio con le squadre pugliesi è di 2 vittorie ed una sconfitta: tutte e tre le partite sono state affrontate in trasferta.

EX – Non ci sono ex all’interno dei roster delle due squadre, ma ci sono giocatori di entrambi i roster che in passato hanno vestito la stessa maglia: Markovic e Malkic, infatti, sono stati compagni ai tempi di Catanzaro, così come Bartolozzi e Bolletta con la Costa d’Orlando.

LE INTERVISTE

Coach Bartocci: «Ruvo è una squadra costruita per puntare molto in alto e vincere il campionato, con giocatori importanti di grandissimo valore. L’ultimo innesto che è stato fatto, l’aggiunta di Merletto, sta ad indicare che è una società che vuole puntare davvero al salto di categoria, quindi oggi ci troveremo di fronte una partita molto difficile. Siamo reduci da una bella battaglia contro Monopoli, dobbiamo recuperare in fretta le energie fisiche e mentali per lottare contro una delle favorite alla vittoria finale. Dovremo giocare con grandissima attenzione e sapere che l’errore deve essere ridotto al minimo perché ci troviamo contro una squadra che punirà qualsiasi nostro errore. Ce le metteremo tutta, dando il massimo».

Dario Zucca: «Affrontiamo una partita difficile contro una squadra costruita con grandi ambizioni, che adesso si è anche rinforzata. Stiamo cercando di recuperare le energie fisiche e mentali, col morale alto dopo la buona prestazione di Monopoli. Ma consci che la nostra partita dovrà essere giocata con intensità nell’arco dei 40’».

