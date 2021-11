Tra ottimismo e novità, ritorna il Sicily Fest London

“Dal veleno la medicina, espressione Buddista che in questi due anni é diventata il mio mantra e che indica la capacità di trasformare una situazione difficile, negativa o dolorosa, in qualcosa di positivo”. Con queste parole Sarah Spampinato, Founder & Project Manager del Sicily Fest London ne annuncia il ritorno tanto atteso.

Dopo lo stop causato dalla pandemia, Londra infatti è pronta a spalancare di nuovo le sue porte al team “Made in Sicily”. La normalità ha fatto fatica a riacquisire terreno, ma con tenacia e sacrifici, ritorna dal 7 al 10 aprile 2022 il Sicily Fest London che, nella sua ultima edizione ad ottobre 2019, ha superato gli oltre 38.000 visitatori.

Numeri importanti che hanno portato ad una scelta obbligatoria: la ricerca di una location più grande dove poter assicurare al meglio il rispetto delle norme anti-covid, garantendo sicurezza ai suoi partecipanti. Ed ecco così la prima grande novità: ad ospitare per un lungo weekend il meglio del Made in Sicily sarà il Business Design Center, situato tra Upper Street e Liverpool Road nel quartiere di Islington. E’ la sede espositiva più elegante di Londra, mix di bellezza architettonica e design contemporaneo che, ogni anno, ospita oltre 250 eventi e attrae oltre 900.000 visitatori.

“If you don’t come to Sicily, Sicily comes to you! Ti portiamo la Sicilia a domicilio!

Condividere col mondo il bello di essere Sicilia”.E’ la mission dell’evento e, quindi, in arrivo vino, pasta, frutta secca, cous cous, liquori, cannoli, arancini, sfince, pizza fritta, cassate e chef stellati a portata di tutti!

E non solo, il Sicily Fest sarà anche tanto spettacolo. In attesa di definire il programma dettagliato, ecco gli ospiti musicali di questa edizione: il trombettista e cantante Roy Paci, il cantautore Mario Venuti, Li Strittuli compagnia di musica popolare salentina e dj set in vinile del duo Napoli Segreta.

“Spostare l’evento da una location bella ad una bellissima e grande il doppio. Aggiungere un giorno in più in programma e fare un upgrade in termini di contenuti artistici ed esperienziali. Insomma, è stata dura ripartire, ma se sono queste le premesse, saremo ancora più carichi e renderemo questa nuova edizione del Sicily Fest London indimenticabile per Londra e per quella Sicilia che porteremo con noi”.



