Violenza sulle donne, Palazzo dei Normanni illuminato di rosso

PALERMO – “Domani giovedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana, su richiesta del gruppo parlamentare del Partito democratico, sarà illuminato, con luce rossa per esprimere l’impegno dell’Ars ad intraprendere ogni iniziativa utile a prevenire i fenomeni di violenza testimoniando la solidarietà del parlamento regionale per tutte le donne vittime di maltrattamenti”. Lo afferma il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo.



