Mezzo fuori strada: stanotte chiusa la Tangenziale Ovest

CATANIA – Tangenziale ovest chiusa, questa notte, per rimuovere un mezzo pesante che questa notte, per motivi ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada al km 7, in direzione Messina, senza gravi conseguenze per il conducente.

Per tutta la giornata di oggi, il mezzo è rimasto nella scarpata, all’esterno della sede stradale, senza causare disagi alla circolazione. La barriera laterale di sicurezza è già stata ripristinata dalle squadre di Anas.

La deviazione

La rimozione del mezzo avrà luogo questa notte, a partire dalle ore 22, poiché le operazioni dovranno necessariamente essere eseguite chiudendo al traffico la carreggiata.

Pertanto, sino al termine delle operazioni, i veicoli provenienti da Siracusa e diretti verso Messina dovranno uscire dalla Tangenziale allo svincolo di Misterbianco e, dopo avere percorso la circonvallazione di Catania, potranno reimmettersi in autostrada mediante viale Mediterraneo e A18dir.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI