Covid, Federfarma: “Disponibili a vaccinare under 12”

Federfarma si dice pronta e disponibile a vaccinare i bambini della fascia tra i 5 e gli 11 anni nelle farmacie.

Il ministero deve ancora fornire indicazioni in merito, dopo il via libera all’immunizzazione di questa fascia dalla popolazione pediatrica giunto oggi dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema).

Nel protocollo già siglato per la vaccinazione anti-Covid nelle farmacie, spiega la Federazione che rappresenta le oltre 18.000 farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, non sono infatti previste limitazioni alla possibilità di effettuare le immunizzazioni anti-SarsCoV2 in farmacia, tranne nel caso di soggetti estremamente fragili o che hanno già presentato forti reazioni allergiche. Pertanto, i farmacisti si dicono pronti a collaborare anche a questa fase della campagna vaccinale in atto.



