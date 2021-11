Il popolo di Vulcano prega contro i gas sull’isola

Veglia per il ritorno alla normalità

VULCANO PORTO (MESSINA) – A Vulcano, nelle Eolie, veglia di preghiera per invocare la cessazione delle esalazioni dal cratere. E’ stata promossa dal parroco Lio Raffaele nella Chiesa dei Santi Angeli Custodi. Sono intervenuti un centinaio di fedeli. Tutti a invocare il ritorno alla normalità nell’isola.

“Grande partecipazione della gente”

“C’è stata una grande partecipazione da parte della gente – confessa Raffaele – ed è l’unità che sta distinguendo la popolazione di Vulcano. Ora speriamo che le nostre preghiere possano sortire l’effetto che tutti speriamo”. Sull’isola sono sbarcati i tecnici dell’Arpa e appena possibile inizieranno le verifiche ambientali soprattutto nella zona rossa che si estende per circa 6 chilometri dal porto fino a Sotto Lentia e l’Estimo di Vulcanello.

La zona rossa a Vulcano

L’isola vive da alcuni giorni i disagi legati all’istituzione della zona rossa: si tratta dell’area del porto che la sera viene evacuata in via precauzionale per evitare possibili conseguenze dalle esalazioni del gas che risiede soprattutto a pochi centimetri dal terreno.



