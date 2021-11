Italia, Bertolini: “Scelta di Palermo non casuale”

Il CT della Nazionale Italiana Femminile Milena Bertolini è intervenuta in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Svizzera in programma domani a Palermo (calcio d’inizio ore 17,30, diretta tv su Rai2): “Questa finestra internazionale che prevede non solo questo scontro diretto, ma anche la partita in Romania di martedì prossimo, contro la terza forza del girone, può lasciare un segno deciso sulla strada verso i Mondiali: uscire da questo doppio confronto con dei risultati positivi ci permetterebbe di affrontare in maniera più semplice il resto del percorso”.

Alla forza dell’avversario di domani, si sono aggiunte altre difficoltà per le Azzurre, viste alcune pesanti assenze per infortuni e positività al Covid: “Per gli imprevisti che abbiamo incontrato, questa vigilia mi ricorda quella vissuta in Portogallo delle scorse qualificazioni alla Coppa del Mondo, quando contro le lusitane un virus colpì la squadra: con la partita alle 18, alle 11 non sapevo ancora su chi poter fare affidamento. Domani avremo alcune assenze pesanti e qualche giocatrice dovrà adattarsi, ma quando c’è la disponibilità, si può sopperire a tutto. Alleno queste ragazze da tanto tempo e mi hanno sempre dimostrato quello che hanno, dando tutto in campo: l’obiettivo di andare ai Mondiali è sempre presente nella loro testa e il loro entusiasmo è un aspetto estremamente positivo”.

LA NAZIONALE A PALERMO

Il capoluogo siciliano ha risposto con grande entusiasmo al richiamo della Nazionale femminile, con 9.300 biglietti emessi fino a questo momento: “La scelta di andare a Palermo – enfatizza la Ct – non è stata casuale: già due anni fa abbiamo trovato un entusiasmo incredibile. Il pubblico sarà la dodicesima donna in campo”.

“Domani – commenta Laura Giuliani, presente accanto alla Ct in conferenza stampa – sarà una sfida difficile, dal punto di vista tecnico e anche fisico, perché molto probabilmente avremo un campo pesante. Affronteremo la partita con le caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinto: aggressività, attenzione e collaborazione tra di noi”.

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Nella conferenza stampa, alla vigilia della sfida in programma domani allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo fra Italia e Svizzera, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2023. La Bertolini ha aggiunto: “Credo che lo sport, così come altri ambiti della società civile, possa dare il proprio contributo per cercare di aiutare a cambiare e ad incrinare questo momento così drammatico per l’Italia. Spesso quando si parla di violenza sulle donne sono sempre queste che pongono il problema e l’attenzione, ed invece credo sia fondamentale la vicinanza degli uomini, e che gli uomini, in ogni giorno dell’anno, facciano sentire la loro voce e la loro opposizione a questa piaga. Ecco perché è molto importante anche l’azione che sta facendo la FIGC con una campagna pubblicitaria su questo tema. Mi piace ricordare l’importanza della giornata contro la violenza sulle donne, perché ci permette di porre l’attenzione su questo fenomeno che secondo me è drammatico nel nostro Paese. Basta vedere i numeri che parlano chiaramente dell’entità di questo fenomeno non solo in termini di femminicidio e di violenza fisica, ma anche di violenza psicologica ed economica sulle donne ”.



