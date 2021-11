La madre lo rimprovera e lui la picchia: arrestato dalla polizia

CATANIA – Aggredita dal figlio. La sua colpa? Aver rimproverato il figlio per l’abuso di alcol. Poteva finire nel peggiore dei modi la vicenda capitata a una donna di 74 anni che, domenica pomeriggio, è stata vittima di violenze perpetrate dal figlio.

È stata la donna a riferire agli agenti intervenuti dopo la segnalazione al 112, che il figlio l’aveva aggredita tirandola per i capelli e colpendola all’addome, solo perché, durante il pranzo, la madre l’aveva rimproverato di aver esagerato con l’alcol. Anche in presenza degli operatori l’uomo si è mostrato particolarmente aggressivo, continuando a minacciare di morte l’anziana madre e rompendo diversi suppellettili. Per questo è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, associato presso il carcere Piazza Lanza, in attesa della convalida dell’arresto.

Ieri, personale delle volanti ha arrestato un cittadino gambiano di 22 anni, resosi responsabile di scippo ai danni di una turista tedesca.



