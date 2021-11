Reddito di cittadinanza, nuovo colpo ai furbetti in Sicilia: perso un milione

RAGUSA – Nuovo colpo contro i furbetti del reddito di cittadinanza in Sicilia. In azione la guardia di finanza di Ragusa, che ha scoperto 165 stranieri beneficiari del bonus ma che non avevano i requisiti per ottenere il sussidio. I Reparti sul territorio ibleo, nel solco della consueta e consolidata collaborazione con l’Inps, hanno avviato mirati controlli per verificare la sussistenza dei requisiti.

La truffa

La concessione del sostegno economico, quale misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all’esclusione sociale, è subordinata ad una serie di requisiti, tra i quali quello dell’obbligo della residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Ed è proprio partendo dal controllo di quest’ultimo requisito che i militari sono risaliti ai 165 che hanno percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza, per un ammontare di oltre un milione di euro.

Danni per oltre un milione di euro

I 165 scoperti sono, in prevalenza, persone provenienti dal continente africano e dalla penisola balcanica, che sono state segnalate all'Inps per la revoca e il recupero del beneficio economico, nonché denunciate per avere fornito dichiarazioni false o per aver omesso di comunicare informazioni necessarie all'atto della presentazione dell'istanza.



