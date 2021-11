Rubano 16 televisori da camion mentre l’autista dorme: due arresti

CATANIA – Ancora furti alla zona industriale di Catania. Ieri sera, la polizia ha arrestato due pregiudicati accusati di furto aggravato in concorso. I due sono stati fermati mentre erano a bordo di un’auto al cui interno i poliziotti hanno rinvenuto 16 televisori di ultima generazione, oltre ad attrezzi atti allo scasso. Messi alle strette, i due hanno confessato di aver derubato un camion posteggiato in una piazzola di sosta. L’autista, proveniente dalla Slovacchia e giunto a Catania in serata, aveva deciso di fermarsi per riposare in una piazzola di sosta, in attesa di consegnare l’indomani i televisori a un grosso rivenditore della zona industriale.

Da un controllo dell’autocarro è stato appurato che i due malfattori avevano tagliato il lucchetto di sicurezza delle porte del rimorchio dal quale avevano asportato i televisori senza che il conducente si accorgesse di alcunché. Dopo avere formalizzato la denuncia, i televisori sono stati restituiti all’autista mentre i due uomini sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso e, su disposizione del P.M. di turno, posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.



