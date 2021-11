Termini Imerese, incidente sul lavoro: ferito da motosega

I carabinieri stanno indagando per ricostruire l'accaduto

TERMINI IMERESE (PA) – Stava potando l’albero e la motosega che stava utilizzando gli è finita addosso provocandogli un taglio ad un braccio. È quanto accaduto a Termini Imerese ad un operaio del Comune.

L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Cimino dopo l’incidente accaduto in via Falcone e Borsellino, a Termini Imerese. Sull’episodio indagano i carabinieri.

L’operaio, dipendente di una ditta incaricata dal Comune per la manutenzione del verde, si trovava sul cestello di un camion e si stava occupando della potatura di alcuni alberi. Per cause ancora da accertare gli sarebbe scivolato dalle mani l’attrezzo che lo ha colpito a un braccio. I colleghi hanno chiamato il 118.

Il ferito è stato subito affidato ai medici del Cimino che gli hanno suturato la ferita e lo hanno sottoposto ad alcuni esami. I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno avviato le indagini per verificare la posizione lavorativa dell’operaio e il rispetto delle misure sulla sicurezza.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI