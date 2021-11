Si festeggia in due province

Doppietta al 10eLotto in Sicilia: si festeggia con un 8 da 10mila euro a Calascibetta, in provincia di Enna, e un 5 Doppio Oro a Marsala, in provincia di Trapani.

I numeri

L’ultimo concorso del 10eLotto, riporta Agipronews, ha distribuito oltre 20 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 3,7 miliardi dall’inizio dell’anno.

