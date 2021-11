16° Galà dello Sport: tra i premiati Francesco Ghirelli

Castagna d’Argento anche per il direttore di Italpress Gaspare Borsellino e per il manager e dirigente sportivo Federico Serra

PALERMO – Sarà come sempre una gran festa di sport: dirigenti, allenatori, atleti, giornalisti, manager, in rappresentanza di moltissime discipline, per celebrare il 2021 sportivo. Tutto questo è il Galà dello Sport – La Castagna d’Argento che si terrà lunedì 13 dicembre con inizio alle 20 nella prestigiosa location di “Villa Romantica” a Trecastagni. Verrà presentato da Ruggero Sardo coadiuvato da Martina Leone. Il Galà dello Sport è organizzato dalla Sicilpool di Pippo Leone con la collaborazione dell’assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, diretto dall’assessore Manlio Messina, del Comune di Trecastagni, con in testa il sindaco Pippo Messina e l’assessore allo Sport, Gianfranco Calogero, del Coni regionale presieduto da Sergio D’Antoni, e provinciale, diretto da Enzo Falzone e con il supporto tecnico di Primamusica e Videobank.

PRIMA IL DERBY, POI IL GALA’ – Anche il calcio fra i protagonisti della kermesse dicembrina. E con un nome di vero prestigio. La giuria presieduta da Vincenzo Parrinello, comandante del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, ha infatti inserito fra i premiati Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro.

Ghirelli sarà a Catania il 12 dicembre per assistere di persona al derby calcistico fra i rossazzurri e il Palermo, mentre la sera del 13 sarà fra gli ospiti d’onore a Trecastagni, insieme a tutti gli altri illustri premiati.

Ghirelli è ormai un simbolo del calcio di casa nostra, un manager che ha affrontato con coraggio e determinazione anche un momento difficile a livello planetario come quello che stiamo vivendo. La sua carriera di dirigente parte da Perugia, si sviluppa al Bari e poi dagli anni 2000 approda nei massimi organismi nazionali. Prima come Consigliere delegato della Lega nazionale professionisti (A e B) poi come direttore generale e segretario generale Figc. Ma il suo ambito è lo sport in genere, come dimostrano i suoi ruoli di dg del Comitato organizzatore dei campionati mondiali di volley maschile e di presidente della Lega Beach volley. Il calcio resta sempre il primattore. Il 6 novembre 2018 è eletto presidente della Lega Pro serie C che guida con ambizione e sguardo costante all’innovazione.

MASSIME AUTORITA’ DEL CONI – Alla serata di Trecastagni sarà presente anche Silvia Salis, che quest’anno è diventata vicepresidente vicario del Coni a livello nazionale. Silvia Salis aveva ricevuto la Castagna d’Argento nel 2017, a testimonianza del valore della persona e del dirigente, dimostrato ulteriormente dall’importante carica assunta.

MANAGER DI SPESSORE E GIORNALISTI – Come sempre, il Galà dello Sport inserisce fra i premiati anche chi si distingue nella capacità di gestione e nel modo di raccontare la materia sportiva.

Fra i premiati figurano anche il manager Federico Serra e il direttore responsabile dell’agenzia di stampa Italpress Gaspare Borsellino.

Federico Serra, manager attento e con un costante occhio verso il sociale e l’inclusione. È presidente

dal gennaio 2021 dell’International Public Policy Advocay Association, con sede a Washington, una delle maggiori associazioni al mondo che si occupa di relazioni ed advocacy istituzionale.

È stato ed è consulente a livello nazionale ed internazionale di importanti organizzazioni governative, parlamentari, industriali e scientifiche. Con un passato di atleta a livello nazionale, è stato presidente del CUS Catania e del Comitato Organizzatore a Catania delle Universiadi del 1997, è attualmente vicepresidente mondiale di Sport Without Borders, organizzazione che promuove l’inclusione nel mondo dello sport. Dal 2010 è Presidente del Congresso della Federazione Italiana YMCA, rappresentanza italiana dell’YMCA (Young Men’s Christian Association).

Gaspare Borsellino è l’esempio di come si possa essere visionari nel mondo del giornalismo. Fondatore di Italpress a meno di vent’anni, ha dimostrato che nonostante i maggiori ostacoli che si incontrano, è possibile fare impresa anche in Sicilia. L’agenzia di stampa ha compiuto 30 anni nel 2018 ed è divenuta un vero riferimento per testate nazionali, partendo da Palermo. Tempestività nel dare le notizie rispetto agli altri competitor, ma sempre con scrupolosa attenzione per trasmetterle in modo corretto e veritiero. Lo sport è un vero fiore all’occhiello, così come la multimedialità necessaria ai giorni nostri. Costanza, impegno e creatività.

DIRETTA TV – La serata sarà trasmessa in diretta tv dalle ore 21 su Video Regione, canale 16 del digitale terrestre. Una decisione che prosegue nel solco tracciato nella scorsa edizione in cui fu realizzato un Galà interamente in streaming con collegamenti da remoto dei premiati. Questa volta la serata si tiene in presenza ma non manca la diretta tv, testimonianza anche dell’importanza che riveste ormai il premio.



