Agrigento, tromba d’aria e allagamenti VIDEO

Il maltempo ha colpito ancora in Sicilia e quelle appena trascorse sono state ore drammatiche nell’Agrigentino, dove una tromba d’aria a San Leone e allagamenti hanno messo la provincia in ginocchio. Le forti piogge hanno provocato allagamenti a Porto Empedocle: auto quasi del tutto sommerse dall’acqua.

Danni e disagi

Gravissimi disagi pure al Villaggio Mosè di Agrigento, con diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro dopo le diverse segnalazioni. Decine le chiamate ai vigili del fuoco e gli interventi per alberi finiti in strada, cartelloni abbattuti, tombini saltati. E le previsioni per le prossime ore non lasciano ben sperare. (Video Fb di Giuseppe Ragusa)