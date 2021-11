Al via la Winter Season 2021/2022 di Palermo Classica

Il 5 Dicembre, Palermo Classica riapre finalmente le porte alla stagione invernale, dopo la chiusura che ha paralizzato il nostro paese.

Un nuovo viaggio musicale che terminerà dopo 22 concerti, il 30 Aprile 2021. Quest’anno la stagione non segue un tema conduttore, come accaduto per gli anni precedenti, ma è stata volutamente lasciata libera alle scelte di ogni singolo artista.

22 pianisti provenienti da tutto il mondo ci accompagneranno in questo straordinario percorso, che non ha il solo obiettivo di farci rivivere momenti musicali di grande emotività, ma di farci conoscere più approfonditamente, attraverso pagine di rara bellezza, la loro capacità di interpretarle al pianoforte.

Ad inaugurare la rassegna, sarà il pianista russo Eduard Kunz, il quale sarà impegnato con un programma tutto bachiano nel quale si potranno apprezzare le trascrizioni di alcuni brani famosi come la Ciaccona dalla Partita n. 2 di Bach/Busoni e il Preludio in si maggiore di Bach/Siloti.

Secondo straordinario appuntamento con la pianista Polina Osetinskaya che eseguirà un programma di impronta barocca nel quale emergono opere di Bach, Handel, Purcell e Rameau.

Il 19 Dicembre il pianista François Dumont proporrà un recital interamente dedicato a F. Chopin.

Il 26 Dicembre, il concerto natalizio più atteso, vedrà la pianista russa Nadezda Filippova offrirci un recital di ampio respiro con musiche di Chopin, Liszt, Mozart e Debussy.

Oxana Shevchenko inaugura l’ingresso dell’anno 2022 con un recital a dir poco impegnativo nel quale verranno proposte lo Schiaccianoci di Tchaikovsky – 4 Valzer di Chopin – estratti dalla Suite “Romeo e Giulietta” di Prokofiev – 3 Preludi di Gershwin e La Valse di Ravel.

Il 9 Gennaio, la coreana Ain Yoon offre un programma con musiche di Bach, Liszt e Rachmaninov.

Settimo appuntamento con Dinara Klinton che proporrà alcuni Preludi, Op. 23 di Rachmaninov e rende omaggio a Scriabin nel 150° anniversario dalla nascita, con la Sonata n. 9.

Il 23 Gennaio, Matthieu Idmtal apriràil concerto con diversi brani di Chopin, per proseguire con Scene Infantili di Schumann e Soirée de Vienne di Strauss.

Il 30 Gennaio sarà la volta di Ilya Rashkovsky che ci offrirà la Grande Polacca di Chopin, Carnaval, Op. 9 di Schumann e ancora Scriabin nel 150°.

La pianista estone Kristi Kapten, giorno 6 Febbraio, ci offrirà un programma intenso nel quale emergono la Sonata “Les Adieux” di Beethoven, brani di Scriabin – Schönberg – Berg, per concludere con le Variazioni su tema di Corelli di Rachmaninov.

La pianista inglese Lara Melda, il 13 Febbraio, eseguirà brani di Chopin e Rachmaninov.

Il 20 Febbraio torna Eva Gevorgyan, dopo il successo di questa estate e reduce del grande concorso Chopin di Varsavia nel quale è arrivata finalista. Eseguirà musiche di Beethoven, Chopin, per finire ancora con un omaggio a Scriabin con i 24 Preludi.

Il 27 Febbraio sarà la volta del pianista lettone Kostantin Semilkovs che eseguirà le 3 Mazurche e diversi Scherzi di Chopin – Scriabin “Vers la flamme” e 3 Preludi di Debussy.

La pianista italiana Vanessa Benelli Mosell interpreterà la Sonata n. 1 di Beethoven, la Suite del Casanova di Federico Fellini di Rota e la Ciaccona di Bach/Busoni, il 6 Marzo.

Il 13 Marzo, Olga Stezhko rende anch’ella omaggio a Scriabin nel 150° con l’esecuzione di alcuni Preludi e le due Sonate n. 8, Op. 66 e n. 10, Op. 70.

Lo spagnolo Enrique Bagarìa, il 20 Marzo, aprirà il concerto con la Sonata n. 18 di Beethoven, a seguire alcuni Preludi di Rachmaninov, concludendo con Fantasie, Op. 28 di Scriabin.

Il 27 Marzo, Lika Bibileishvili eseguirà il brano di Debussy, Pour le piano, a seguire Petrushka di Stravinsky e Tarantella di Liszt.

Judith Jàuregu, il 3 Aprile, oltrea proporci la Sonata, Op. 7 di Grieg, 6 Pezzi per pianoforte di Brahms, concluderà il concerto con due brani di Chopin: la Ballata, Op. 23 e la Grande Polacca Brillante, Op. 22.

Torna, dopo quattro anni, la pianista australiana Primavera Shima che eseguirà la Fantasia, Op. 17 di Schumann e Fantasie, Op. 49 di Chopin. Aprirà il concerto con la Sonata n. 53 di Haydn.

Reduce anch’egli della XVIII edizione dello Chopin Piano Competition, il 17 Aprile si esibirà il pianista Georgijs Osokins il quale eseguirà gli Studi Op. 25 di Chopin e la “Dante Sonata” di Liszt.

Nel penultimo appuntamento sarà coinvolta la pianista Virna Kliakovic, che proporrà alcuni Notturni di Chopin, Quattro Ballate di Brahms e per concludere Quadri di un’esposizione di Mussorgsky.

Chiude la rassegna, sabato 30 Aprile, il pianista Moritz Winkelmann, interpretando due brani di Lachermann: Cradle Music e Marche fatale e le tre Sonate Op. 109 – 110 e 111 di L. van Beethoven.

Per la stagione su esposta è in atto la campagna abbonamenti con tutte le info riportate sul sito www.palermoclassica.it.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI