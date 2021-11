Allegra Botteghi é una nuova giocatrice Alma Basket Patti

PATTI (ME) – Allegra Botteghi é nuova giocatrice dell’Alma Basket Patti. Bolognese, ala di 182 centimetri, 26 anni, ha iniziato la stagione con Acciaierie Valbruna Bolzano nel Girone Nord. In A2 dalla campionato 2020-2021 (Nico Basket) ha vinto uno scudetto U19 e un campionato Europeo U18, ha trascorso quattro anni negli Stati Uniti dove si è formata prima del ritorno in Italia e l’approdo in Serie A1 con la casacca di Torino e poi Sesto San Giovanni. Lo scorso anno ha viaggiato ad una media di 12.6 punti a gara, scendendo a 6,8 e 5.5 rimbalzi di media a match dopo sette gare a Bolzano. Allegra Botteghi si aggregherà da subito al gruppo allenato da coach Mara Buzzanca, impegnato domani a Ponte Buggianese contro Nico Basket.

“É sicuramente un colpo importante per la nostra società – spiega il presidente Attilio Scarcella -. Una giocatrice come Allegra Botteghi non solo copre uno posto purtroppo rimasto a lungo scoperto nel nostro roster, ma da grande qualità al quintetto. Manteniamo una promessa fatta ai nostri tifosi”.

Non si escludono altri colpi di mercato. Un altro ruolo resta scoperto nella sorprendente Alma Basket.



