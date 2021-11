No Vax positivo si sente solo: ‘Ricoveratemi’

ANCONA, 26 NOV – Positivo, senza sintomi e no vax chiama il 118, perché non vuole trascorrere la notte in casa da solo ma preferisce andare in ospedale.

Protagonista un 60enne di Ancona, residente in via Martiri della Resistenza; all’arrivo degli operatori della Croce Gialla ha spiegato di non essersi vaccinato, “perché il virus non esiste”.

Ha chiesto però di essere accompagnato in ospedale perché si sentiva solo. I sanitari lo hanno trasferito all’ospedale di Torrette, dove, ironia della sorte, l’area covid era vuota. E così ha finito per trascorrere la notte comunque in solitudine. In ogni caso non ha rispettato le indicazioni di non andare in ospedale in caso di positività.



