Orgoglio siciliano: Giuseppe Amato miglior pastry chef 2021

PALERMO – Giuseppe Amato, direttore della Mag, la Master Academy Antonino Galvagno, è il migliore pastry chef al mondo. Il titolo gli è stato conferito nei giorni scorsi a Parigi, dall’associazione Les Grandes Tables du Monde che rappresenta i migliori ristoranti al mondo e che gli ha assegnato il Prix du Meilleur Pâtissier 2021.

Amato è il primo pasticciere italiano a ricevere questa onorificenza, che va a premiare un “percorso eccezionale all’interno di un ristorante membro dell’Associazione, fatto di rigore, professionalità e capacità creativa”. Il Pastry chef, infatti, dal 2005 fa parte dello staff dello chef tre stelle Michelin Heinz Beck, al Ristorante “La Pergola” all’Hotel Rome Cavalieri, dove è capo pasticcere. Un premio che Amato ha dedicato a Beck, allo staff de La Pergola, alla sua famiglia ma anche a tutto il mondo della pasticceria.

Originario di Taormina, classe 1981, nel 2017 Amato è entrato a far parte della prestigiosa AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) e successivamente ha ricevuto il premio “Domori L’Espresso – I Ristoranti d’Italia 2018 – Le Guide de L’Espresso” assegnato alla Pergola come migliore pasticceria dell’anno. Nel 2019 è arrivato il riconoscimento come miglior pasticcere d’Italia per il concorso Santa Rosa Pastry Cup e nel 2020 è stato inserito nella sezione migliori pastry chef per la guida del Gambero Rosso. A novembre del 2020 è uscito il libro scritto dal maestro Amato con Lucilla Cremonini “La pasticceria da ristorazione contemporanea”, Chiriotti Editori. Quest’anno è stato inserito nella sezione migliori pastry chef anche per la guida del Gambero Rosso.

Da luglio è direttore a Palermo della Mag, l’accademia intitolata ad Antonino Galvagno, imprenditore palermitano che ha contribuito alla diffusione della tradizionale gelatiera e pasticceria siciliana nel mondo con prodotti innovativi e di alta qualità, e nata con l’intento di formare professionisti in gelateria, pasticceria e cucina, trasmettendo loro esperienze e tradizioni attraverso un percorso di alta specializzazione.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI