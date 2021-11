Anziano morto per cause naturali: non è inciampato sul marciapiede

PALERMO – Salvatore Zancla, 79 anni è morto per un malore e non per la caduta provocata dalle pessime condizioni del marciapiede. A chiamare i soccorsi erano stati, martedì scorso, alcuni passanti in via Gustavo Roccella.

Il medico legale ha escluso l’ipotesi della caduta. La Procura di Palermo non ha ritenuto necessario eseguire l’autopsia e ha restituito la salma ai familiari.

In un primo momento, sulla base di alcune testimonianze, si era ipotizzato che l’anziano fosse caduto, mentre era in compagnia della moglie, inciampando sul marciapiede dissestato dalle radici degli alberi. Il consigliere della IV Circoscrizione, Mirko Dentici, del M5S, aveva rilanciato il tema della sicurezza, ricordando che da anni segnala i problema della strada che si trova al Villaggio Santa Rosalia: dal marciapiede dissestato alla mancanza di illuminazione. Problemi che ci sono, ma che nulla c’entrano con il decesso del povero anziano moro per cause naturali.



