IN VIA DI VITTORIO

PALERMO – Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza, per tre bambini coinvolti nell’incendio di un appartamento a Palermo. L’incendio è divampato in un appartamento in via Di Vittorio, a Palermo, e i tre piccoli di 9, 6 e 2 anni sono rimasti lievemente intossicati.

Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati portati all’ospedale dei Bambini. I vigili del fuoco hanno circoscritto l’incendio che ha ucciso un gatto che si trovava nell’appartamento.



