Palermo si tinge d’azzurro: oggi Italia-Svizzera

Il ‘Barbera’ abbandona per un giorno i colori rosanero per tingersi di azzurro. L’Italdonne torna a Palermo e lo fa per un match valido per la qualificazione al Mondiale 2023 contro la Svizzera, calcio di inizio alle 17.30. Le azzurre di Milena Bertolini sono in vetta al girone a pari punti proprio con le elvetiche a sei gare dal termine del turno di qualificazione. Passa solo la prima, la seconda va a playoff. Non è la gara decisiva, ma una vittoria darebbe slancio e morale alla Nazionale che dovrà fare a meno di diverse pedine importanti: dalle infortunate Cernoia e Guagni, a Bartoli, Caruso, Rosucci e Greggi colpite dal Covid.

LA PARTICOLARE VIGILIA

“E’ stato un raduno particolare, un po’ diverso dagli altri – ha detto Milena Bartolini nella consueta conferenza stampa della vigilia -. Abbiamo dovuto fare gli allenamenti in modo particolare, col distanziamento e con giocatrici importanti che non ci sono”. “Le ragazze – ha proseguito Bertolini – hanno entusiasmo e voglia di fare, con l’obiettivo sempre presente nella loro testa di cercare di riuscire ad andare al Mondiale, che sappiamo essere importante per tutti noi. Quindi anche nei momenti di difficoltà di questo raduno l’aspetto positivo è di vedere sempre entusiasmo e l’atteggiamento giusto delle giocatrici”.

L’OBIETTIVO

Idee chiare e determinazione da parte della sua squadra, la ct non vuole cali di tensione e che il gruppo giochi in maniera sinergica e compatta: “La cosa su cui ho insistito con le giocatrici in questi giorni è di lavorare molto di squadra, perché ognuno si metta a disposizione dell’altra per un obiettivo comune. Questa è la cosa principale. Le ragazze mi hanno sempre dimostrato che tutto quello che hanno lo mettono sul campo. Questo mi deriva dalla mia lunga esperienza come commissario tecnico. Sono sicura che ciò accadrà”. Il programma delle azzurre era diverso – ma a causa dei casi di positività – il loro arrivo a Palermo è stato rinviato, con le azzurre che sono atterrate in Sicilia ieri dopo aver effettuato la rifinitura a Coverciano: “L’avvicinamento alla gara non è cambiato perché la testa è focalizzata alla partita”.

IL PUBBLICO

Al “Barbera” saranno presenti oltre 8 mila persone che hanno staccato il biglietto – gratuito – per assistere al match: “La scelta di andare a Palermo non è stata casuale perché ci siamo già andati due anni fa e le ragazze hanno sentito un entusiasmo ed un calore incredibili – ha sottolineato Bertolini -. E’ un qualcosa di importante perché per loro è un segnale di attenzione sentire questo affetto. Quando mi hanno detto che sono stati staccati già ottomila biglietti devo dire che non sono rimasta sorpresa, ne sono molto felice e spero che possano aumentare. Come ho già detto il pubblico di Palermo sarà sicuramente la dodicesima donna in campo, e sarà quella che ci darà la spinta magari nei momenti di difficoltà della partita perché ci saranno”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI