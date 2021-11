Palermo, Soleri: “Continuiamo così. E’ presto per fare calcoli”

PALERMO – “Sono passate tante settimane, ora ci conosciamo meglio. Era importante conoscerci, soprattutto in attacco, perché era un reparto completamente nuovo nel Palermo”. Così Edoardo Soleri, attaccante del Palermo, che fin qui in stagione, pur non essendo uno dei titolarissimi ha realizzato ben cinque reti. Intervistato da TRM il giovane centravanti cresciuto nel settore giovanile della Roma ha poi proseguito: “Entrare ed essere subito decisivo è difficile. Palermo è una piazza importantissima e infatti ero felicissimo quando sono arrivato, sapevo che avrei dovuto sfruttare ogni occasione al massimo. Devo continuare così”.

A dare una scossa alla squadra di Filippi, anche il pesante ko rimediato a Torre del Greco, contro la Turris, per 3-0: “La cosa più importante delle ultime partite è stato l’atteggiamento, la cattiveria messa in campo – ha detto Soleri -. Anche nei momenti difficili, dove siamo stati bravi comunque a sbloccare il risultato. Corsa promozione? Pensiamo a noi stessi, ma se il Bari dovesse perdere ben venga. Mancano ancora troppe partite per fare calcoli, vedremo nel girone di ritorno di fissare i nostri obiettivi per la fine”.



