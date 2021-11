Carabinieri, arrestato nel catanese trafficante di droga

CATANIA – In manette trafficante di droga. I Carabinieri della Stazione di Giarre, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica preso la Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 55enne Mario Giuffrida. L’uomo, che dovrà espiare la pena residua di 6 anni, 5 mesi e 4 giorni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti commessa nel 2001 in Catania, Messina e Cosenza, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.



