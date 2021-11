Catania, si allarga la ‘famiglia azzurra’: Cavallaro passa a Forza Italia

CATANIA – Il consigliere del IV Municipio di Catania Rosario Cavallaro ha ufficializzato nei giorni scorsi la sua adesione a Forza Italia. “Una scelta che si inserisce naturalmente – dichiara Cavallaro – nel mio percorso politico al servizio dei miei concittadini catanesi, per dare maggiore forza e peso alle istanze che provengono dalla realtà grande e complessa del mio Municipio. Da San Giovanni Galermo a Cibali, siamo a lavoro da tempo con una squadra che annovera personalità come Sara Faro, Davide Mascali, Danilo Longo e tanti altri esponenti del territorio che oggi entrano in Forza Italia – conclude Cavallaro – per impegnarsi nel partito dei valori e del buongoverno”.

Esprime soddisfazione il commissario di Forza Italia per Catania e provincia, Marco Falcone: “Accogliamo con gioia il consigliere Cavallaro, con cui ci siamo trovati subito in sintonia per l’entusiasmo che riversa nell’attività politica al IV Municipio etneo, dando seguito alle aspettative della gente. Forza Italia, con la sua costante crescita nel Catanese, si conferma partito attrattivo e decisivo – conclude il commissario azzurro – per assicurare al centrodestra consensi e capacità di governo”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI