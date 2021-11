Enna, donna muore per Covid: non era vaccinata

Il Covid torna a mietere vittime in provincia di Enna. E ancora una volta ad aver perso la vita è una persona che non si era sottoposta a vaccinazione. Della vittima non si conosce l’identità, non ancora comunicata dalle autorità sanitarie. Si sa solamente che si tratta di una donna e che non si era sottoposta al vaccino. Il suo cuore ha cessato di battere nelle scorse ore all’ospedale di Enna.

Ricoverati i familiari

Sempre all’Umberto I sono ricoverati attualmente anche altri due familiari della signora, anch’essi non vaccinati, ma non sono ricoverati in terapia intensiva. Accade nel giorno in cui riprende a salire la curva dei positivi in città, passati da 28 a 34, mentre 40 sono le persone in quarantena. Gli ennesi ricoverati in ospedale invece sono 5, ma nessuno di essi si trova in terapia intensiva o semintensiva, secondo i dati resi noti questo pomeriggio dal Coc del capoluogo.

Aumentano i casi positivi

Dunque anche in provincia di Enna vi sono ancora dei no vax o comunque persone che per varie ragioni non si sono sottoposte al vaccino; mentre l’ultimo report, diffuso il 24 novembre dalla Regione, evidenziava come pure la percentuale degli immunizzati in provincia fosse pari all’80,64 per cento, percentuale che nel capoluogo sale all’86,58 per cento.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI