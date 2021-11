Giornata mondiale contro l’Aids, a Palermo test gratuiti

PALERMO – Test gratuiti per HIV, HCV (Epatite C) e Sifilide in viale delle Scienze per gli studenti universitari ed all’Istituto Professionale Pietro Piazza, ma anche un Open Day nei punti prelievo dei Presidi aziendali. L’Asp di Palermo ha organizzato un articolato programma di educazione sanitaria e screening giovedì prossimo, 1 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS. Un ambulatorio mobile stazionerà dalle 8.30 alle 18 in Viale delle Scienze: gli operatori dell’Azienda sanitaria del capoluogo saranno a disposizione degli studenti per interventi di counseling e screening gratuito delle infezioni delle malattie sessualmente trasmissibili. Stessa attività al Pietro Piazza, rivolta ai ragazzi del quarto e quinto anno: gli studenti maggiorenni, se consenzienti, verranno invitati ad effettuare i test.



L’invito dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo è rivolto a tutta la popolazione, con particolare riferimento a quella giovanile che potrà effettuare i test gratuiti nei Punti Prelievo dei laboratori aziendali, ed in particolare: all’Ospedale “Civico” di Partinico, “Dei Bianchi” di Corleone, “Cimino” di Termini Imerese, “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana, “Ingrassia” di Palermo e Centro Trasfusionale presso Ospedale Vecchio di Cefalù.



