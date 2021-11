Mazara, 55 chili di hashish in casa: maxi sequestro, due arresti

La Polizia di Stato ha arrestato due pregiudicati mazaresi di 70 e 53anni accusati di spaccio di droga. In casa di uno dei due sono stati trovati 55 chili di hashish, suddivisi in 34 panetti e 73 involucri rivestiti da gomma. Nell’abitazione è stata trovata anche una bilancia utilizzata per pesare la sostanza stupefacente prima del confezionamento.

Il tentativo di fuga

Al momento dell’arrivo degli agenti uno dei due arrestati ha cercato di buttar via la droga, ma è stato bloccato e per i due sono scattate le manette.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI