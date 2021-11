Meta Catania Bricocity: domani SkyMatch contro la L84

"Dobbiamo dare tutto domenica -afferma il portiere Dovara – tornare alla vittoria e rimanere in piena zona playoff è il nostro obiettivo"

La ricerca della vittoria e la vetrina di Skysport per esaltare squadra e singoli. La Meta Catania Bricocity è pronta all’ennesima sfida, stavolta contro la L84 dell’ex Josiko. Rossazzurro che hanno svolto il solito allenamento di rifinitura nella giornata di ieri e stamane sono partiti alla volta di Salsomaggiore. Migliorano le condizioni di Taliercio ma non sarà ancora della partita, mentre buone nuove per Kiki Vaporaki. Prima sfida inedita tra le due formazioni con la Meta Catania Bricocity alla ricerca della vittoria numero 4 e del ritorno ai tre punti e del sesto risultato utile consecutivo dopo gli ultimi due pari contro Todis Lido Ostia e Feldi Eboli.

“Dobbiamo dare tutto domenica -afferma il portiere Dovara – tornare alla vittoria e rimanere in piena zona playoff è il nostro obiettivo. Io e Tornatore siamo in grande sintonia, siamo persino amici. Coach Ramiro fa le scelte e noi dobbiamo dare il massimo quando veniamo chiamati”.

L84-Meta Catania Bricocity sarà trasmessa da Skysport sul canale 202 in occasione dello SkyMatch della Serie A Futsal a partire dalle 18:15.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI