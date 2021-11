Meteo, allerta gialla in Sicilia: arrivano piogge e venti gelidi

Al Sud cielo molto nuvoloso con rovesci sparsi e locali temporali, in Sicilia, dove nella giornata di oggi l’allerta della protezione civile è gialla, localmente anche di forte intensità. Temperature minime in rialzo su Sicilia e senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione sull’Isola, venti moderati, mari molto mossi. Gli esperti de ilMeteo.it prevedono temperature in calo per le prossime ore e il mese di dicembre si aprira con venti gelidi in gran parte dell’Italia.

“La tendenza per le successive settimane – spiegano i meteorologi – vede un’alternanza tra fasi anticicloniche e bruschi blitz polari con il ritorno del maltempo. Il motivo è da ricercare negli imponenti scambi meridiani: avremo la risalita dell’alta pressione delle Azzorre verso la Groenlandia (da Sud a Nord), dall’altra invece un’area di bassa pressione legata al Vortice Polare in estensione verso l’Europa (da Nord a Sud). L’Italia quindi si verrebbe a trovare proprio nel mezzo del campo di battaglia, con brevi pause asciutte e soleggiate interrotte da masse d’aria piuttosto fredde”, concludono.

